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Aktüel Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti
Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:00:12 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda 2 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırmasını, "AB, kararlılığını gösterdi." şeklinde yorumladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan Macron, AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu belirtti.

AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı hazırladığı yeni yaptırımların, örgütün bölgesinde istikrarsızlık eylemlerini kabul etmeme konusundaki kararlılığını gösterdiğini savunan Macron, "Türkiye'ye bir şans verdik ancak provokatif eylemlerine devam ettiğini gördük." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, tüm AB ülkeleri liderleri ve hükümet başkanlarının yaptırım kararında etkili olduğunu kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, AB'nin büyük kesiminin benimsemediği bilinen ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddettiğini bildirmişti.

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