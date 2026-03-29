Gündem Fondaşlardan Skandal Savunma: "İki Metres Değil, Bir Metresle Yakalandı, O Halde Suçsuzdur!"
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li belediye başkanlarının karıştığı yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlık bataklığı her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, fondaş medyanın bu pisliği örtbas etme çabaları akıllara durgunluk veriyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Ekrem İmamoğlu’nun sanık olduğu dosyalardaki "pişkin" savunmalar, "bu kadarına da pes" dedirtti.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP’li isimlerin yargılandığı yolsuzluk ve ahlaksızlık dosyalarındaki trajikomik savunma stratejilerini deşifre etti. Maddi gerçeklerin üzerini küçük teknik ayrıntılarla örtmeye çalışan zihniyetin, suçüstü yakalanmasına rağmen nasıl bir algı operasyonuna giriştiğini gözler önüne serdi.

"İki Metres Denmişti, Bir Tane Çıktı" Komedisi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ortaya atılan "belediye çalışanı iki ayrı metresi olduğu ve onlara para yetiştirmek için esnafı haraca bağladığı" iddiaları gündemi sarsarken, savunma kanadından gelen hazırlıklar pes dedirtti. İddianameyi "çöp" ilan etmeye hazırlanan avukatların, "Otel odasında iki değil, sadece bir metres vardı. Öyleyse başkan suçsuzdur" mantığıyla savunma yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bir ahlaksızlığın sayısının az olması, o fiili suç olmaktan çıkarırmış gibi yapılan bu savunma, CHP belediyeciliğinin ahlaki çöküşünü de tescillemiş oldu.

İmamoğlu ve Rüşvet Çarkındaki "Grafik" Oyunu

Benzer bir pişkinlik İstanbul’da, Ekrem İmamoğlu’nun da sanık olduğu "suç örgütü" dosyasında yaşanıyor. Ağaç A.Ş.’deki rüşvet çarkı, milyonluk araçların seçim çalışmalarına "hediye" adı altında tahsis edilmesi mahkeme tutanaklarına girmişken, İmamoğlu’nun bir grafik hatasına sığınması dikkat çekti. İddianamedeki bir rakam veya çizim hatasından yola çıkarak "İddianame çöp oldu" yaygarası koparan İmamoğlu’na Karahasanoğlu’ndan sert cevap geldi: "300 bin TL rüşvet rüşvettir, 20 milyar da rüşvettir. Otel odasında bir metresle yakalanmak da ahlaksızlıktır, iki tanesiyle de!"

CHP Kadın Kolları Nerede?

Parti içindeki taciz, tecavüz ve "metres" skandalları karşısında dut yemiş bülbüle dönen CHP Kadın Kolları’na da seslenen Karahasanoğlu, şu soruları yöneltti:

  • Medeni kanun, tek eşlilik ve kadın hakları nutukları atanlar, belediye çalışanlarını metres yapan başkanlara neden ses çıkarmıyor?
  • 16 yaşındaki kıza taciz mesajı atanları, metresine milyonluk saat alanları ihraç etmeyen bir yapıda kalmaya mecbur musunuz?

Vatandaş

Sadece Chp değil ,ittifak ettiklerinin saadetlilerin yeniden refahliların,ip lilerin ,devacıların,gelecekcilerin,zafercilerin tipcilerin,hdplilerin,kadın kollarındanda tık YOK.Demek ki bütün altılı masanin altındaki üstündeki yanındaki kadın kolları, aynı tezgahin oyuncuları olmasa idiler gür bir sesle haykırışları ile hepisi bu ahlaksızlığa karsi tepki olarak istifa ederlerdi be eylem yaparlardı diye düşünüyorum.

Ali Dinar

Mide tiksindiriçi savunmalar. Artık bunlarda ar damarı catlamış. Yazıklar olsun. Birde kadın haklarından bahsederler. Kadınları rezil eden, bu rezilliğe de giden kadınlarda mide bulandırıcı. Kısaca artık midemiz kusmak üzere bu chp deki anlayışa yaşayışa.
