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Fenerbahçe'nin yeni sloganı belli oldu!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sloganını sosyal medya hesabından duyurdu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:21
Fenerbahçe'nin yeni sloganı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yeni sloganını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeniden Fenerbahçe" sloganı kullanılarak, şu ifadelere yer verildi:

"111 yıllık bir çınarız. Bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız. Tarihimizle, efsanelerimizle, çubuklumuzla, bu sevdayı hep birlike yaşatacağız. Sokakta yan yana, sahada kol kola, salonda omuz omuza… İlham veren bir spor kültürü oluşturacağız. Eski heyecanımızın peşinden yeni kanla yürüyoruz. Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu herkese hatırlatıyoruz. #Yeniden."

"YENİDEN BİRLİK"

Kulübün sosyal medya hesaplarından da "Yeniden birlik, Yeniden umut, Yeniden saygı, Yeniden centilmenlik, Yeniden heyecan, Yeniden hırs, Yeniden mabet, Yeniden cadde, Yeniden mutluluk, Yeniden efsane, Yeniden çubuklu" başlıklarıyla kulübün eski futbolcularının da olduğu fotoğraflar paylaşıldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 21:21
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