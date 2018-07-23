Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? sorularının cevabı bu haberde yer alıyor. Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz devi Benfica ile eşleşti. İşte Benfica ile ilgili detaylar...

Benfica - Fenerbahçe

Slavia Prag - Dinamo Kiev

PAOK-Basel eşleşmesinin galibi -Spartak Moskova

Standar Liege - Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi

Fenerbahçe ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanşını 14-15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.