Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hangi takım oldu, Fenerbahçe'nin rakibi kim, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla eşleşti? sorularının cevabı bu haberde yer alıyor. Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Portekiz devi Benfica ile eşleşti. İşte Benfica ile ilgili detaylar...
Benfica - Fenerbahçe
Slavia Prag - Dinamo Kiev
PAOK-Basel eşleşmesinin galibi -Spartak Moskova
Standar Liege - Ajax-Sturm Graz eşleşmesinin galibi
Fenerbahçe ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de, rövanşını 14-15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.
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