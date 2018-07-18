Fenerbahçe'nin gündeminde olan John Cifuente transfer iddialarına cevap verdi!

Sürpriz şekilde Fenerbahçe’nin bir numaralı transfer gündemi haline gelen John Cifuente dedikodulara cevap verdi. 3-2 kaybettikleri Barcelona maçından sonra Ekvadorlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki golcü, “Ekvador’da doğan her futbolcunun hayalinde Avrupa’da oynamak vardır… İstanbul haberlerini ben de sizin gibi takip ediyorum. Menajerimle yaptığım konuşmalarda bana, ‘endişe etme, senin için en iyisini yapacağım’ sözünü veriyor. Kulübümde bana soruyor, ‘teklif var mı?’ diye… inanın bana ben de bilmiyorum. Tek bildiğim eğer İstanbul’da oynarsam dizilerde izlediğim o yerlerin hepsini tek tek gezeceğim…” esprisini yaptı.

''Cifuente ayrılırsa da üzülmemeliyiz'' Uni.Catolica teknik direktörü Santiago Escobar ise Cifuente için, “Ekvador futbolu onun gibi bir forvet oyuncusuna sahip olduğu için gurur duymalı. Eğer takımdan ayrılacaksa, arkasında üzülmemeli, gittiği yerde başarılı olması için dua edip, mutlu olmasını dilemiliyiz” sözlerini kullandı.

Kaynak: Fotospor