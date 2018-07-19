Fenerbahçe'den iki ayrılık! "Kendinize takım bulun"

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat ve büyük sessizlik içinde devam ederken sportif direktör Damien Comolli'den takımın iki Faslı yıldızına mesaj verildi: Kendinize takım bulun!

COMOLLİ MESAJI GÖNDERDİ

Geçen sezon Aykut Kocaman'ın adeta presnleri olan iki oyuncu gelecek sezon için kadroda düşünülmezken, sportif direktör Comolli'den de "Kendinize kulüp bulun" mesajı aldılar. Aatif ve Nabil Dirar'a Süper Lig kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor.

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