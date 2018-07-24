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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor! Soldado takımdan ayrı çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da Benfica ile oynanacak ön eleme maçına da hazırlanıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 11:28
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor! Soldado takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların, taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

SOLDADO YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sakatlığı süren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirilmeye çalışılan İspanyol golcü Roberto Soldado, takımdan ayrı koşulara başladı.

Antrenmanda yer almayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ise özel programlar uygulandı.

Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

ALTINORDU İLE HAZIRLIK MAÇI

Hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertliler, yarın İzmir'e gidecek. İzmir'de 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak Fenerbahçe, aynı gün İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:28
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Fenerbahçe
  4. Roberto Soldado
  5. Aatıf Chahechouhe
  6. Altınordu

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