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Fenerbahçe'de deprem! ''Kendinize takım bulun''

İsviçre'de sürdürdüğü hazırlık kampını dünkü Fulham maçıyla sonlandıran Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar'a sportif direktör Comolli, yeni sezonda takımda istemediğinin sinyalini verdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:45
Fenerbahçe'de deprem! ''Kendinize takım bulun''

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat ve büyük sessizlik içinde devam ederken sportif direktör Damien Comolli'den takımın iki Faslı yıldızına mesaj verildi: Kendinize takım bulun!

SÜPER LİG KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR

Geçen sezon Aykut Kocaman'ın gözdesi iki oyuncu gelecek sezon için kadroda düşünülmezken, sportif direktör Comolli'den de "Kendinize kulüp bulun" mesajı aldılar.

Aatif ve Nabil Dirar'a Süper Lig kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor. (Fanatik)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:45
  1. Aatif Chahechouhe
  2. Nabil Dirar
  3. Süper Lig
  4. Aykut Kocaman
  5. Damien Comolli
  6. Fenerbahçe

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