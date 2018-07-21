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Fenerbahçe'de Comolli, çifte bombayı patlattı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, Bolasie ve Mitrovic'le temasta geçti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:03
Fenerbahçe'de Comolli, çifte bombayı patlattı

Fenerbahçe uzun süredir büyük bir titizlikle sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık sona yaklaştı... Kariyerinin büyük bölümünde İngiltere'de görev yapması nedeniyle Premier Lig'deki yıldızlara göz diken sportif direktör Damien Comolli adeta Kadıköy'de kamp kurdu.

Comolli hedefteki iki isim Yannick Bolasie ve Alexandar Mitrovic'i bir an önce bitirmek için müthiş bir telefon trafiği yaşıyor.

BOLASİE'NİN TRANSFERİ ÇOK YAKIN

Samandıra'daki idmanlar dışında kulüp binasından ayrılmayan Comolli hem Bolasie ve Mitrovic'in menajerleri hem de kulüpleriyle sürekli temas halinde... Alınan bilgilere göre Bolasie'nin transferinde mutlu son çok yaklaştı. Tottenham ve Kongolu yıldızla büyük oranda anlaşılmış durumda.

 

NEWCASTLE, F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR!

Mitrovic konusunda da önemli gelişmeler var... İngiliz basını, Newcastle United'ın Fulham'dan gelen teklifi geri çevirdiğini, Sırp golcüyü Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak baktığını yazdı. Comolli'nin Mitrovic'in menajeriyle yaptığı görüşmelerde ikna yolunu aradığı da ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:03
  1. Fenerbahçe
  2. Tottenham
  3. Samandıra
  4. İngiltere
  5. Fulham

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