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Fenerbahçe'de Alexander Mitrovic sesleri

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bu seferde Alexander Mitrovic ismi gündeme geldi.

20 Temmuz 2018 Cuma 02:37
Fenerbahçe'de Alexander Mitrovic sesleri

Newcastle, Salomon Rondon’u alması halinde Alexander Mitrovic’in Fenerbahçe’ye gidişine razı. İngiliz basınındaki haberlere göre Newcastle’ın, West Brom’un forveti Salomon Rondon’un 16.5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödeyecek. Newcastle, Rondon’u alıp Mitrovic’i de kiralık yollamanın peşinde. Eğer kaynak yaratılamazsa Mitrovic’in bonservisiyle yollanılması gündemde. Fener beklemede.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 02:37
  1. Fenerbahçe
  2. Alexander Mitrovic
  3. Fulham
  4. NewcastleUnited
  5. İngiltere Premier Lig

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