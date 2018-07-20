Fenerbahçe'de Alexander Mitrovic sesleri

Newcastle, Salomon Rondon’u alması halinde Alexander Mitrovic’in Fenerbahçe’ye gidişine razı. İngiliz basınındaki haberlere göre Newcastle’ın, West Brom’un forveti Salomon Rondon’un 16.5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödeyecek. Newcastle, Rondon’u alıp Mitrovic’i de kiralık yollamanın peşinde. Eğer kaynak yaratılamazsa Mitrovic’in bonservisiyle yollanılması gündemde. Fener beklemede.

Kaynak:Akşam