Fenerbahçe ve Galatasaray'a şok!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Bas Dost ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sporting Lizbon'da taraftarların antrenman tesisini basması sonucu yaralanan futbolculardan Bas Dost ile sürpriz şekilde anlaşma sağlandı.

2021'E KADAR ANLAŞTILAR

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Sporting Lizbon, Hollandalı futbolcu ile 2021 yılına kadar anlaşma sağladı.

Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 60 milyon euro olarak belirlendi.

Kaynak: Skorer