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Fenerbahçe, tur için Kadıköy performansına güveniyor

- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki son 16 maçta tek yenilgi gördü- Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:16
Fenerbahçe, tur için Kadıköy performansına güveniyor


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında son yıllardaki Kadıköy performansına güveniyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 16 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı aşkın bir süredir Ülker Stadı'nda çıktığı 16 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.

Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, Benfica ve Dinamo Zagreb'le berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Söz konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.


- İç sahada 113 maçta 56 galibiyet


Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde taraftarı önünde oynadığı 113 maçta 56 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 113 karşılaşmanın 25'inde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 121 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

30

17

9

4

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

16

7

6

3

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

TOPLAM

113

56

25

32



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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:16
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Kadıköy
  4. play-off turu
  5. son 32 turu
  6. SÜPERLİG
  7. UEFA Avrupa Ligi
  8. Vardar
  9. Zenit

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