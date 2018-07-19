Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu Fulham maçı sonrası konuştu: Bu iki futbolcuyu beğendim...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendikleri maçta genç oyuncularının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Cocu, Fulham maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın çok sıcak ve zorlu şartlarda oynandığını dile getiren Cocu, "Kötü bir zeminde oynadık. Takım için zor bir haftaydı. Son bir haftada çok çalıştık. Maçın ilk 15 dakikasında pas anlamında sıkıntı yaşadık. İyi niyetliydik. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık ama ilk 15 dakikadan sonra işleri iyi bir noktaya getirdik. Özellikle golleri atış ve pozisyonları oluşturma şeklimiz beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi karşısında genç oyuncuların performansını da değerlendiren Cocu, şunları kaydetti:

"Genç oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı gerçekten çok mutluyum. Genç oyuncuların iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Kalitelerini ve ellerinde olan özelliklerini takıma vermeye çalıştılar. Tabii ki adaptasyon için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Özellikle Ferdi ve Barış için bunu söylüyorum ama çalışma tarzlarını son derece beğendim. Ayrıca takım gerçekten onlara kucak açtı. Onlar da kendilerini takımın bir parçası olarak hissettiler''