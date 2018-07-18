Fenerbahçe Premier Lig ekibini rahat geçti

Fenerbahçe, 2018/19 sezonu öncesi üçüncü hazırlık maçında Premier Lig'in yeni ekibi Fulham ile karşı karşıya geldi. Fransa'daki Stade Joseph Moynat'ta oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, mücadeleye kalede Volkan Demirel, savunmada Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, orta sahada Mehmet Topal, Josef ve Eljif Elmas, ileride Aatif, Alper ve Giuliano üçlüsüyle başladı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Maçın ilk 25 dakikalık bölümünde hücum etmekte zorlanan Fenerbahçe, 28. dakikada Giuliano'nun şık topuk golüyle öne geçti.

42'de Hasan Ali Kaldırım, Aatif'ın asistiyle farkı 2'ye çıkardı.

Phillip Cocu ikinci yarıya Kameni, İsmail Köybaşı ve Şener Özbayraklı'yı alarak başladı. 65'te Ozan Tufan ve Barış Alıcı oyuna dahil oldu.

65'te oyuna giren Ozan Tufan, 75. dakikada sıfırdan yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran isim oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu, 78'de Alper Potuk'un yerine oyuna girdi.

Ferdi, girdiği bölümde maçı hareketlendirmeyi ve dikine driplingler yapmayı başardı.

Maçın kalan bölümünde önemli bir pozisyon olmazken, kalan sürede Fenerbahçe'den Samed Karakoç, Salih Uçan ve Serhat Kot süre buldu.