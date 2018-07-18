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Fenerbahçe imzayı atıyor!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının guard transferinde merakla beklenen isim ortaya çıktı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:09
Fenerbahçe imzayı atıyor!

2018 yaz transferinde sessiz ama derinden ilerleyen Fenerbahçe’den beklenen guard transferinde merakla beklenen isim ortaya çıktı: Tyler Ennis!

Eurohoops'un haberine göre; Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe, Tyler Ennis’le iki yıllık bir sözleşme için büyük aşama kaydetti.

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor...

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:09
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