Fenerbahçe imzayı atıyor!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının guard transferinde merakla beklenen isim ortaya çıktı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:09
2018 yaz transferinde sessiz ama derinden ilerleyen Fenerbahçe’den beklenen guard transferinde merakla beklenen isim ortaya çıktı: Tyler Ennis!
Eurohoops'un haberine göre; Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe, Tyler Ennis’le iki yıllık bir sözleşme için büyük aşama kaydetti.
Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor...
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