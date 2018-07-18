Fenerbahçe imzayı atıyor!

2018 yaz transferinde sessiz ama derinden ilerleyen Fenerbahçe’den beklenen guard transferinde merakla beklenen isim ortaya çıktı: Tyler Ennis!



Eurohoops'un haberine göre; Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe, Tyler Ennis’le iki yıllık bir sözleşme için büyük aşama kaydetti.



Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor...