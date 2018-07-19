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FB Fulham maçı geniş özeti ve golleri Fenerbahçe Fulham maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçında Fransa’nın Evian kentinde Premier Lig takımlarından Fulham ile karşılaştı. Yeni sezona yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile girecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçı çerçevesinde Premier Lig ekibi Fulham ile karşılaştı. Fenerbahçe'de ilk perdeyi Giuliano golüyle araladı. İlk devreyi hasan Ali Kaldırım'ın attığı golle 2-0 kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda ise yine rüzgar estirdi. 75. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol Fenerbahçe’ye storun da sonunu getirdi. Böylelikle golüyle maçın skorunu belirledi. ÖzetlersekFenerbahçe 3-0 Fulham. Eskiye bir gidersek, Fenerbahçe daha önce oynadığı hazırlık maçlarında, İstanbulspor ile 1-1berabere kalıp, Lausanne'ye 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 21 Temmuz Cumartesi Günü Feyenoord ile Ülker Stadyumu'nda oynayacak.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:10
FB Fulham maçı geniş özeti ve golleri Fenerbahçe Fulham maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçında Fransa’nın Evian kentinde Premier Lig takımlarından Fulham ile karşılaştı. Yeni sezona yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile girecek olan Fenerbahçe, hazırlık maçı çerçevesinde Premier Lig ekibi Fulham ile karşılaştı. Fenerbahçe'de ilk perdeyi Giuliano golüyle araladı. İlk devreyi Hasan Ali Kaldırım'ın attığı golle 2-0 kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda ise yine rüzgar estirdi. 75. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol Fenerbahçe’ye storun da sonunu getirdi. Böylelikle golüyle maçın skorunu belirledi. Özetlersek  Fenerbahçe 3-0 Fulham. Eskiye bir gidersek, Fenerbahçe daha önce oynadığı hazırlık maçlarında, İstanbulspor ile 1-1  berabere kalıp, Lausanne'ye 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 21 Temmuz Cumartesi Günü Feyenoord ile Ülker Stadyumu'nda oynayacak.

Fenerbahçe, İsviçre kampının son gününde Fransa’nın Evian kentinde Premier Lig takımlarından Fulham’ı 3-0 mağlup etti.  Giuliano, Hasan Ali ve Ozan’ın golleri ile kazanan sarı lacivertlilerde öne çıkan notlar şunlardı; Eljif Elmas sahanın yıldızıydı. Hem çok güçlü hem de çok koşuyor. Bu yılın öne çıkan oyuncularından bir tanesi o olacak gibi. Yeni transferler Barış ve Ferdi de takıma uyumları ve yetenekleri ile göz doldurdular. Özellikle Ferdi çok önemli bir yıldız adayı. Fenerbahçe maç boyunca iyi pres yaptı ve çok iyi alan kapattı. Maçı neredeyse pozisyon vermeden bitirdiler. Takım son derece diri. Mehmet Topal ve Josef ikilisi yine yan yanaydılar. Savunmada iyi hücumda ise top kayıpları yaptılar. Phillip Cocu da onlardan vazgeçmeyecek gibi. Forvetsiz çıkılan maçta Giuliano 90 dakika o bölgede oynadı. Etkili bir oyun sergiledi ve bir alternatif olabileceğini gösterdi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:10
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