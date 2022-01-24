Fatma Girik nerede toprağa verilecek? Fatma Girik cenazesi ne zaman?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Hasteneden yapılan açıklamada ise Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yaklaşık altı ay önce tedavi görmek üzere İstanbul'a gelmişti. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken hayata veda etti. Girik'in son fotoğrafı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çekilmişti. Girik, 16 Ekim 2015'te hayat arkadaşı Memduh Ün'ü kaybetmişti. Usta yönetmen Ün'ün 95 yaşında hayata vedası, Girik'i çok üzmüştü.

Fatma Girik'in hastalığı neydi?

Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. 2019 Şubat ayında Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti. Fatma Girik'in Memduh Ün'ün Bodrum Torbalı Mahallesindeki kabrinin yanına defnedileceği bekleniyor.

Fatma Girik son vasiyeti ne?

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

"Öleceğim diye ödüm kopuyor"

Ölümünden günler önce Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan Fatma Girik; "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…" ifadelerini kullandı.

Fatma Girik kimdir, nereli kaç yaşında?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik filmleri

İstiklal Uğrunda

Yetimler Ahı

Memiş İş başında

Leke

Murada Ereceğiz

Memiş Gangsterler Arasında

Gönülden Ağlayanlar

Talihsizler

Sevdalı Gelin

Ömrümün Tek Gecesi

Eceline Susamışlar

Çakır Emine'm

Bağrıyanık

Vatan ve Namus

Üsküdar İskelesi

Telli Kurşun

Ölüm Peşimizde

Kaldırım Çocuğu Kopuk

Fakir Şarkıcı

Civanmert

Cici Kâtibem

Aşk Hırsızı

Aliii

Çapkın Hırsız

Seviştiğimiz Günler

İki Damla Gözyaşı

Duvaksız Gelin

Boş Yuva

Avare Mustafa

Mahalleye Gelen Gelin

Sokak Kızı

Küçük Beyefendi

Kısmetin En Güzeli

Günahsız Aşıklar

Fosforlu Oyuna Gelmez

Fatoş'un Bebekleri

Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?

Çöpçatan

Belalı Torun

Cengiz Han'ın Hazineleri

Zoraki Milyoner

Zifaf Gecesi

Yavaş Gel Güzelim

Yaralı Aslan

Katır Tırnağı

Hop dedik

Bulunmaz Uşak

Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri

Bire On Vardı

Bazıları Dayak Sever

Barut Fıçısı

Badem Şekeri

Kiralık Koca

Tophaneli Osman

Tatlı Sert

Öpüşmek Yasak

Öp Annenin Elini

Muhteşem Serseri

Köye Giden Gelin

Koçum Benim

Kırk Küçük Anne

Kimse Fatma Gibi Öpemez

Keşanlı Ali Destanı

Halk Çocuğu

Galatalı Fatma

Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi

Beş Şeker Kız

Varan Bir

Hizmetçi Dediğin Böyle Olur

Kanun Karşısında

Yıldız Tepe

Üç Kardeşe Bir Gelin

Sevişmek Yasak

Severek Ölenler

Seveceksen Yiğit Sev

Şenol Birol Gool

Şeker Hafiye

Şeker Gibi Kızlar

Kumarbaz

Korkunç İntikam

Hırsız

Bir Garip Adam

Altın Şehir

Yiğitler Ölmezmiş

Seni Bekleyeceğim

Ölüm Temizler

Kucaktan Kucağa

Kolsuz Kahraman

Karakolda Ayna Var

Koca Yusuf

Hedef Ankara

Fakir Çocuklar

Fabrikanın Şoförü

Ben Bir Sokak Kadınıyım

Bana Bela Derler

Avare Kız

Aşkın Kanunu

Allahaısmarladık Yavrum

Namusum İçin

Zilli Nazife

Ya Sev Ya Öldür

Yaprak Dökümü

Son Gece

Ömre Bedel Kız

Kız Kolunda Damga Var

Kiralık Kadın

Karakolda Ayna Var

Hırsız Prenses

Dolmuş Şoförü

Ayşecik (Canım Annem)

Ağa Düşen Kadın

Sürtüğün Kızı

Vuruldum Bir Kıza

Ezo Gelin

Öksüz

Nilgün

Köroğlu

Çöl Kartalı Şeyh Ahmet

Ana Hakkı Ödenmez

Vatan ve Namık Kemal

Menekşe Gözler

Erkek Fatma

Büyük Yemin

Boş Beşik

Sevenler Ölmez

Şoför Nebahat

Meçhul Kadın

Ham Meyva

Duyduk Duymayın Demeyin

Yarın Son Gündür

Solan Bir Yaprak Gibi

Satın Alınan Koca

Önce Sev Sonra Öldür

Mualla

Mahşere Kadar

Kerem ile Aslı

İki Ruhlu Kadın

Acı

Ekmekçi Kadın

Namus

Murat ile Nazlı

Toprak Ana

Ezo Gelin

Kızgın Toprak

Kambur

Gönülden Yaralılar

Dağdan İnme

Önce Vatan

Kuma

Kara Peçe

Ağrı Dağı Efsanesi

Ölmeyen Şarkı

Meryem ve Oğulları

Hatasız Kul Olmaz

İntikam Meleği / Kadın Hamlet

Yaşam Kavgası

Gelincik

Kanlı Nigar

Kaçak

Gülsüm Ana

Postacı

Nefret

Yılanların Öc

Japon İşi

Namusun Bedeli

Gün Ortasında Karanlık

Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener