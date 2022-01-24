Fatma Girik nerede toprağa verilecek? Fatma Girik cenazesi ne zaman?
Fatma Girik son isteği neydi? Fatma Girik ne zaman nerede toprağa verilecek? Fatma Girik tedavi gördüğü özel bir hastanede sabaha karşı vefat etti. Türk Sineması'nın usta ismi Fatma Girik 2019'da yılında ise sık sık düştüğü için ameliyat olmuştu. Fatma Girik’in ölüm haberini alan Cüneyt Arkın, ağlamaktan konuşamadı. "İnanamıyorum. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Gitti yüreğim yanıyor.” dedi. Fatma Girik’in ölümü sonrası, Fatma Girik cenazesi nereden ne zaman kalkık? Fama Girik nereye defnedilecek? soruları sorulmaya başlandı. Peki Fatma Girik son vasiyeti ne? Fatma Girik nasıl defnedilmek istedi?
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Hasteneden yapılan açıklamada ise Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yaklaşık altı ay önce tedavi görmek üzere İstanbul'a gelmişti. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken hayata veda etti. Girik'in son fotoğrafı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çekilmişti. Girik, 16 Ekim 2015'te hayat arkadaşı Memduh Ün'ü kaybetmişti. Usta yönetmen Ün'ün 95 yaşında hayata vedası, Girik'i çok üzmüştü.
Fatma Girik'in hastalığı neydi?
Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. 2019 Şubat ayında Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti. Fatma Girik'in Memduh Ün'ün Bodrum Torbalı Mahallesindeki kabrinin yanına defnedileceği bekleniyor.
Fatma Girik son vasiyeti ne?
Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.
Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında “Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum” ifadesini kullanmıştı.
"Öleceğim diye ödüm kopuyor"
Ölümünden günler önce Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan Fatma Girik; "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…" ifadelerini kullandı.
Fatma Girik kimdir, nereli kaç yaşında?
12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.
Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.
Fatma Girik filmleri
İstiklal Uğrunda
Yetimler Ahı
Memiş İş başında
Leke
Murada Ereceğiz
Memiş Gangsterler Arasında
Gönülden Ağlayanlar
Talihsizler
Sevdalı Gelin
Ömrümün Tek Gecesi
Eceline Susamışlar
Çakır Emine'm
Bağrıyanık
Vatan ve Namus
Üsküdar İskelesi
Telli Kurşun
Ölüm Peşimizde
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Fakir Şarkıcı
Civanmert
Cici Kâtibem
Aşk Hırsızı
Aliii
Çapkın Hırsız
Seviştiğimiz Günler
İki Damla Gözyaşı
Duvaksız Gelin
Boş Yuva
Avare Mustafa
Mahalleye Gelen Gelin
Sokak Kızı
Küçük Beyefendi
Kısmetin En Güzeli
Günahsız Aşıklar
Fosforlu Oyuna Gelmez
Fatoş'un Bebekleri
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Çöpçatan
Belalı Torun
Cengiz Han'ın Hazineleri
Zoraki Milyoner
Zifaf Gecesi
Yavaş Gel Güzelim
Yaralı Aslan
Katır Tırnağı
Hop dedik
Bulunmaz Uşak
Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
Bire On Vardı
Bazıları Dayak Sever
Barut Fıçısı
Badem Şekeri
Kiralık Koca
Tophaneli Osman
Tatlı Sert
Öpüşmek Yasak
Öp Annenin Elini
Muhteşem Serseri
Köye Giden Gelin
Koçum Benim
Kırk Küçük Anne
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Keşanlı Ali Destanı
Halk Çocuğu
Galatalı Fatma
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
Beş Şeker Kız
Varan Bir
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Kanun Karşısında
Yıldız Tepe
Üç Kardeşe Bir Gelin
Sevişmek Yasak
Severek Ölenler
Seveceksen Yiğit Sev
Şenol Birol Gool
Şeker Hafiye
Şeker Gibi Kızlar
Kumarbaz
Korkunç İntikam
Hırsız
Bir Garip Adam
Altın Şehir
Yiğitler Ölmezmiş
Seni Bekleyeceğim
Ölüm Temizler
Kucaktan Kucağa
Kolsuz Kahraman
Karakolda Ayna Var
Koca Yusuf
Hedef Ankara
Fakir Çocuklar
Fabrikanın Şoförü
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Bana Bela Derler
Avare Kız
Aşkın Kanunu
Allahaısmarladık Yavrum
Namusum İçin
Zilli Nazife
Ya Sev Ya Öldür
Yaprak Dökümü
Son Gece
Ömre Bedel Kız
Kız Kolunda Damga Var
Kiralık Kadın
Karakolda Ayna Var
Hırsız Prenses
Dolmuş Şoförü
Ayşecik (Canım Annem)
Ağa Düşen Kadın
Sürtüğün Kızı
Vuruldum Bir Kıza
Ezo Gelin
Öksüz
Nilgün
Köroğlu
Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
Ana Hakkı Ödenmez
Vatan ve Namık Kemal
Menekşe Gözler
Erkek Fatma
Büyük Yemin
Boş Beşik
Sevenler Ölmez
Şoför Nebahat
Meçhul Kadın
Ham Meyva
Duyduk Duymayın Demeyin
Yarın Son Gündür
Solan Bir Yaprak Gibi
Satın Alınan Koca
Önce Sev Sonra Öldür
Mualla
Mahşere Kadar
Kerem ile Aslı
İki Ruhlu Kadın
Acı
Ekmekçi Kadın
Namus
Murat ile Nazlı
Toprak Ana
Ezo Gelin
Kızgın Toprak
Kambur
Gönülden Yaralılar
Dağdan İnme
Önce Vatan
Kuma
Kara Peçe
Ağrı Dağı Efsanesi
Ölmeyen Şarkı
Meryem ve Oğulları
Hatasız Kul Olmaz
İntikam Meleği / Kadın Hamlet
Yaşam Kavgası
Gelincik
Kanlı Nigar
Kaçak
Gülsüm Ana
Postacı
Nefret
Yılanların Öc
Japon İşi
Namusun Bedeli
Gün Ortasında Karanlık
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener