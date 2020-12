Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi

Bir gol, bir de asist yaparak Galatasaray’ı yıkan Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao, hayat hikayesi ve aldığı maaşla şaşırtırken asıl hedefinden bahsetti.

Yıllık 130 bin dolar maaşla oynayan Senegalli futbolcu Alassane Ndao, her maça aynı motivasyon ile çıktığını söyledi, kimseyi kendine idol olarak kabul etmediğini ifade etti. 2022’de sözleşmesi sona erecek olan Ndao, İngiltere’ye gitmek istediğini dile getirdi.

Fatih Karagümrük’ün Türk futboluna kazandırdığı bir yetenek Alassane Ndao... Kırmızı-siyahlı ekipte istikrar sembolü olarak dikkati çekse de, en son Galatasaray maçında takımının ilk golüne, ikinci golün de asistine imzasını koyarak kendini gösterdi.

Türkiye’yi istedi

Ndao, 23 yaşında, Senegal U23 Milli Takımı’nda kaptanlığa kadar yükselen bir isim... Senegal Ligi takımlarından AS Dakar Sacre Coeur’da yetişti. 4 sene burada forma giyen oyuncu, geçen sezonun ortasında, yani sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala menajer Doğan Ercan tarafından Karagümrük için ikna edildi. Ancak Fransız ekibi Olympique Lyon’un pilot takımı olmasından dolayı onu göndermek istemiyordu. Üstelik Lille de onunla ciddi bir şekilde ilgileniyordu.

Karşısına Süleyman Hurma çıktı

Alassane Ndao, dört sezon forma giydiği Senegal’in AS Dakar Kulübü’nde 1 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 2018-19 sezonunda Ndao’ya Avrupa’da birçok takımdan teklif gelmesine rağmen AS Dakar’ın Fransız sahibi bu önerilerin hepsini geri çevirdi. Oyuncuya son olarak 2018-19 sezonu sonunda Lille talip oldu ancak AS Dakar çok yüksek bonservis bedeli talep edince Fransız kulübü transferden vazgeçti. Ağustos 2019’da AS Dakar’ın Ndao’ya haber vermeden sözleşme uzatması, futbolcu ile kulüp arasında krize yol açtı. Ndao bu süreçte 6 ay aktif futboldan ayrı kaldı. İşte bu noktada, geçmişte sportif menajer olarak görev yaptığı Trabzonspor ile Kayserispor’da önemli transferlere imza atan Karagümrük Kulübü’nün başkanı Süleyman Hurma ortaya çıktı.

Ndao'nun para gibi bir derdi olmadı. Babası, Senegal’de büyük bir müteahhitti. Ndao, tercihini Türkiye’den yana kullandı ve Türkiye’ye geldi. Üstelik 6 ay oynamamayı göze alarak...

Ndao kendisinin rıza alınmadan mukavele uzatıldığı gerekçesiyle FIFA’ya başvurdu ve takımdan ayrıldı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da gelir gelmez Ndao’ya 5 bin euro harçlık verdi ve futbol oynamayacağı süre içerisinde 2 bin 500 euro harçlık vermeyi vaat etti. Hemen antrenmanlara başlayan Senegalli futbolcu şu anda 130 bin dolar yıllık maaşla mücadele veriyor. Yani Galatasaray’da bazı oyuncuların birkaç maçlık maç başı parası kadar...

Şeyhine gönderme

Galatasaray karşılaşmasında takımını öne geçiren golü atan Alassane Ndao, kameraya doğru koştu, formasının altında bir fotoğraf ve “Modou Kara” yazısı vardı. Bizim için pek anlamı olmasa da, Senegalli oyuncu için bu ismin anlamı çok önemliydi. Çünkü Modou Kara, onu Müslüman olmaya ikna eden isimdi ve bu nedenle Ndao, şeyhine büyük saygı ve minneti vardı. Ailesinin yarısı Hristiyan olmasına rağmen, şeyhinin etkisiyle iyi bir müslüman olan Ndao, 5 vakit namazında... 24 yaşındaki futbolcu "Türkiye’deki en sevdiğim şeylerden biri de cami cami gezerek namaz kılmak" diyor.

Çaykur Rizespor karşısında iki gol atarak takımına üç puan kazandıran isim olan Alassane, Galatasaray karşısında da varlığını hissettirdi. Her maçın kendisi için aynı olduğunu dile getiren kırmızı-siyahlı futbolcu, “Galatasaray için ayrı bir motivasyonum yoktu. Çıkıp en iyisini başarmak için mücadele ettim ve çok şükür başardık” ifadesini kullandı.

Kimseyi idol olarak almadığını dile getiren Alassane Ndao, daha önce Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımlar tarafından istense de, hedefini Türkiye olarak görmüyor. Üç büyüklere saygı duyduğunu ancak İngiltere’de Premier Lig’de oynamayı amaçladığını dile getiren Fatih Karagümrüklü oyuncu, Türkiye Ligi’ni eskiden beri takip ettiğini dile getirdi.

O golü anlatmıştı

Alassane Ndao, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Performansımın iç sahada iyi olması tesadüf sadece. İç sahada-dış sahada ben aynı şekilde sahaya çıkıyorum. Hocamız ikinci yarı savunma arkasına koşmamı söylemişti bana. İkinci yarının hemen başında da bunu uygulayıp golü buldum"