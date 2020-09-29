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Ekonomi Fahri imamlık borçlanması
Ekonomi

Fahri imamlık borçlanması

Geçmiş yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı imam ve müezzin kadrolarında çok büyük açık olduğu için bir çok camimizde kadrolu imam yerine gönüllü olarak imamlık yapan fahri imamlar bulunurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:13:00 -
Fahri imamlık borçlanması

Çoğunlukla da bunların iaşesini cami cemaati yardımlaşma yoluyla üstlenirdi. Bu yazımızda fahri imam olarak görev yapmış hocalarımızın borçlanması hakkında açıklama yapacağım. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda çok sayıda sigorta borçlanmasına düzenlemesine yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de ek 47’inci madde de düzenlenmiş olan fahri imamlık borçlanmasıdır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan; -Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde görev yapan ve ücretlerini bu Genel Müdürlükten alanların, -Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam-hatip ve müezzin-kayyımlara vekalet edenlerin, -Köy, kasaba ve mahalle camilerinden dernek, vakıf veya köy bütçesinden ücret alarak imam hatiplik yapanların, bu görevlerinde geçmiş süreleri borçlanma hakkı bulunmaktadır.

Vakıf Camilerinde görev yapanların ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden almış oldukları ve borçlanacakları hizmetlerin anılan Genel Müdürlükçe verilen belgelere istinaden tevsik edilmiş olması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi mezun imam-hatip ve müezzin- kayyımlara vekalet edenlerin borçlanması sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile yazışma yapılır ve daimi görevliye vekalet edip etmediklerinin araştırılır. Yazışma sonucuna göre borçlanma yapılır. Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden aylık alarak imam-hatiplik yapanların borçlanmalarında ise; -İlgililerin müftülüklerce görevlendirildiklerine dair yetki belgesi, -Ücretlerini dernek veya köy bütçesinden ödendiğine dair defter veya bordro kaydı. -Bunun mümkün olmaması halinde vergi dairelerindeki kayıtlara dayanılarak müftülüklerce verilecek belge, -Bu belgelerin yerel mülki amirlerince onanmış olması, gerekir. Ayrıca müftülüklerce tutulan cami görevlileri sicil defterinde çalıştıkları süreler kayıtlı olanlar için bu defterlerdeki kayıtlara dayanılarak çıkarılacak belgelere de itibar edilir.

5 Mart 1985 tarihinden geçerli olmak üzere köy, kasaba ve mahalle camilerinde yapılan hizmetlerin defter veya bordro vergi dairesi kayıtlarına istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış belgelerle tevsik edilememesi durumunda, Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen ilgili müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılacak dava sonunda yetkili sulh hukuk mahkemesince verilecek tespit kararları ile belgelendirilerek mahkemelerden alınacak kararların SGK’ya verilmesi ve borçlanma talebinde bulunması halinde; borçlanmanın yapılacağı tarihlerde hizmetin geçtiği kasaba, mahalle veya köyde kadrolu imamın görevli olup olmadığı, bir başkasının yine aynı yerde imamlık yapmadığının ilgili müftülükten araştırılarak tespit edilmesi halinde borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Fahri imamlık görevi yapan imamlarımızın büyük çoğunluğu imam hatip lisesi mezunudur. İmam hatip liselerinden mezun olanlara itira adan dengesize bilmeli ki imam hatip liselerinden mezun olanlar dini ve milli hassasiyet sahibi şahsiyet abidesi insanlardır. İftiracı dengesize, imam hatip mezunlarına yakıştırdığı sıfatıaynıyla iade ediyorum.

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