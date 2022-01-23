Evsizler otellerde misafir ediliyor
İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, sokakta yaşayanları misafir edildikleri otelde ziyaret etti.
Karlı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte sokakta kalan vatandaşlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda otellerde misafir ediliyor. İstanbul Valiliği ile 39 kaymakamlığın “Kimse Sokakta Kalmasın” uygulaması kapsamında, kent genelindeki evsizler anlaşma yapılan otellerde tek kişilik odalarda ağırlanıyor. Fatih’teki oteli ziyaret eden Abdurrahman İnan, Valilik koordinasyonunda 2019’da başlattıkları projenin, sokakta kalanları soğuk hava koşullarından korumayı amaçladığını söyledi. İnan, “Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarıda kalmasını engelledik” dedi.