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Evinizi güzelleştirmek için...

Evinizi güzelleştirmek istiyorsanız sizlere birkaç önerimiz var...

30 Ekim 2018 Salı 19:27
Evinizi güzelleştirmek için...

Evinizdeki düz bir aynanın üzerine boncuk ya da taş yapıştırabilir ken kendinize el emeğiniz yepyeni bir aynaya kavuşabilirsiniz. Ayrıca aynadan yansıyan bir alana çiçek yerleştirerek görselliği artırabilirsiniz. Aynanızın çerçevesi mi kırıldı? Üzülmeyin, yenileyin. Kalınca bir mukavvadan iki parça kesin ve üst üste yapıştırın. Boyayla istediğiniz gibi desen verin. Aynı işlemi süngerle yaparsanız daha başarılı olursunuz. Boyanız sulu olmasın; mukavvada deformasyona sebep olur.

Kuruduktan sonra üstüne aynanızı yapıştırın. Taşlarla süsleyin. Kullanmadığınız bir kutu kapağına monte ederek kendinize bir masa üstü etajeri oluşturabilirsiniz.

Çok orjinal bir ayna için uyumlu renklerde kurdeleler alın. Aynanın, ayna olarak kalmasını istediğiniz bölümü için kartondan bir kalıp yapıp üzerine yapıştırın. Kurdeleleri kalan bölümlere yapıştırarak kompozisyonunuzu hazırlayın. Aynanızı bir sehpa üzerine yapıştırarak farklı bir tarz da yapabilirsiniz.

Aynada aydınlatma da olsun isterseniz, aynanıza önce elektrik tesisatı döşeyin. Tesisat deyince gözünüz korkmasın. Yapı marketlerden edinebileceğiniz fenerli bahçe aydınlatmalarının kablo kısmını kullanabilirsiniz.

Kablo üzerindeki ampullerin yan taraflarına çiçekleri yapıştırarak monte edin. Kablonun fişini takınca çiçekleriniz parlayacak. Yanma tehlikesini ortadan kaldırmak için çiçekleri ampullere çok yaklaştırmamaya dikkat edin.

Gümüş yada bakır tepsileri sunumda kullanmak yerine duvarda bir ayna olarak kullanabilirsiniz. Tepsinizin ölçülerine göre aynayı kestirin ve yapıştırın. Tepsinin kulplarından dilerseniz oturma odası dilerseniz de yemek odası duvarlarına aynanızı asarak kullanabilirsiniz.

Üç-on paralık plastik kaşıklarını istediğiniz renklere boyayarak dekoratif ayna çerçevesi yapabilirsiniz. Silikon, istediğiniz renk sprey boya ve akrilik boya yeter bunun için.

Bütün kaşıkların saplarını makasla kesin. Karton üzerinde seçtiğiniz aynanın büyüklüğünde yuvarlak çizin.

Saplarını kestiğiniz kaşıkları en dıştan başlayarak içe doğru işaretli yere kadar silikonla yapıştırın.

İstediğiniz renk sprey boya ile boyayın.Hepsi bundan ibaret..

Akrilik boya ile en iç halkayı ana renge boyayın daha sonra atladığınız her halkada beyaz boya ile bir ton açarak boyamaya devam edin.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:27
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