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Ev yapımı yumuşatıcı nasıl yapılır?

Doğal yumuşatıcı için sizde bu yöntemi kullanabilirsiniz. İşte evde yumuşatıcı yapmak için yapmanız gerekenler...

30 Ekim 2018 Salı 22:16
Ev yapımı yumuşatıcı nasıl yapılır?

MALZEMELER

800 ml elma sirkesi

200 ml ılık su

1 çay bardağı karbonat

20-30 damla aromatik yağ

YAPILIŞI

Yeterince geniş bir kaba önce karbonat dökülür ve üzerine ılık su ilave edilerek iyice karıştırılır. Ardından sirke de aynı kaba ilave edilir ve son olarak 20-30 damla kadar aromatik yağ eklenerek karışım iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım temiz bir şişeye doldurulup ağzı kapalı bir şekilde bekletilir ve istendiği zaman kullanılabilir. Ancak uzun süreli muhafaza edildikten sonra bu karışım kullanılmadan önce koklanarak istenmeyen bir koku oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir. Karışıma ilave edilen yağ miktarı ise zevke göre artırılabilir ya da azaltılabilir.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 22:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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