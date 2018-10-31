Eti kömürleştirmeyin, çünkü...



Araştırmada etin nasıl yendiği ve pişirme yöntemleri gibi detaylara dikkat edildi. 62.000'den fazla kişinin et yeme alışkanlıkları incelendi.

9 sene sonunda etin türü ne olursa olsun çok pişmiş et yemenin pankreas kanseri riskini artırdığı anlaşıldı.



Araştırmacılar şöyle diyor: "Pişirme tercihleriyle beraber tüketim miktarına da baktığımızda, çok pişmiş eti fazla miktarda tüketenlerin az miktarda tüketenlere göre yüzde 70 daha fazla risk aldığını bulduk."

Pişirirken çıkan dumana dikkat Restoranlarda sunulan süslemelere aldanmayın. Mangalda et pişirirken de et üzerinde ortaya çıkan kanserojen heterosiklik aminlerin tehlikesini yaşamamak için şunlara dikkat etmek gerekiyor:

● Düzgün kesilmiş etleri tercih edin ve fazla yağları ayırın. Kızgın kömürlerin üzerine damlayan yağlar potansiyel kanserojen dumana sebep olur.

● Izgarayı folyo ile kaplayın ve üzerinde küçük delikler açın. Böylece yağlar yine ateşe damlar ama etin üzerine gelen duman azalmış olur.

● Kömür haline gelmiş ve kararmış kısımları yemekten kaçının. Bu bölümler heterosiklik aminlerin en yoğun olduğu kısımlardır.

● Izgaraya farklı sebzeler de ekleyin. Et pişirildiğinde ortaya çıkan kimyasalların birçoğu sebze pişirildiğinde ortaya çıkmaz, yani kömürde pişmiş sebzeleri güvenle yiyebilirsiniz. Kırmızı, sarı, yeşil biber, patlıcan, kırmızı soğan, domates kömürde çok iyi pişerler ve sağlıklıdır.