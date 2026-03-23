Eskişehir’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaza, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Zincirleme kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
ESKİ BAKANLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan diğer 6 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK: "ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
