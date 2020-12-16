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Aktüel Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi
Aktüel

Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:42:31 -
Eskişehir'de 9 uyuşturucu sanığına hapis cezası istemi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15 yıl ile 35 yıl arasında değişen hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca, tutuklu sanıklar A.G. (29), B.M. (36) ve C.B. (35) ile tutuksuz E.Ü. (41), F.S. (21), F.C. (35), K.B. (26), N.Ö. (34) ve T.A. (24) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 35 yıla kadar değişen hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı 10 operasyonda, sanıkların üzerlerinde çok sayıda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede, sanıkların uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurduğu ifade edildi.

Davanın görülmesine ilerleyen günlerde Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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