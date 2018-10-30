Eski eşyaya özlem



Son yılların en fazla tercih edilen dekorasyon tarzları arasında yer alan vintage dekorasyon, eski dönemlere ait olan dekorasyon parçalarının günümüz dekorasyon fikirleri ile harmanlanarak kullanılması sonucu elde edilen tarzdır.

Geçmişe, tarihe olan özlem, her dönemde giyim ve dekorasyon fikirlerinde kendini göstermektedir. Nostaljik görünümün elde edilmesini sağlayan vintage dekorasyon günün objeleriyle birlikte yapılabilmektedir.

Vintage dekorasyonunda belli renkler ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Toprak tonları, pastel pembe ve mavi, yeşil ve beyaz bu renklerin başında gelmektedir.

Vintage dekorasyon, gösterişli hiçbir unsuru barındırmamaktadır.

Bu dekorasyon tarzı için görkemli görünümün elde edilmesi demek yalnızca çiçekli dokular ve dantellerin kullanılması demektir.

SEDİRLER BAŞKÖŞE

Mobilyalarda eskitmeler hatta özellikle eskiler kullanılmaktadır. Eski ahşap sandalyeler, sandıklar, sepetler, kap kacak.. Hele halı yüzlü, üstü kırlent yastıklarıyla sedirler yapıvermek işten değil..

Parlak ve canlı renklerin bulunmadığı vintage dekorasyonlarda, oturma grupları sade ve küçük yapıları ile dikkat çekmektedir. Abartı olan her tasarım ürününde uzak olan bu dekorasyon sayesinde sade, romantik ve şık bir tarz oluşturulabilir.

Eski eşyaların doğru kullanımları ve günümüze uyarlanması ile yeni bir görünümün elde edilmesi mümkündür.

Bu tarzı evlerinde kullanacak olan ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken temel detaylar bulunmaktadır. Her oda için farklılık gösteren bu detayların sağlıklı bir vintage tarz için önemi büyüktür.