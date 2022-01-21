Eski Bakan Ziya Selçuk’tan öğrencilere karne mesajı

YENİ AKİT ANKARA

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere yarıyıl tatili mesajı paylaştı. Selçuk paylaşımında, “Bilirim ki iyi karne, kötü karne, iyi öğrenci, kötü öğrenci diye bir şey yok. Emek veren öğrenciler, öğretmenler ve gözleri ışıldayan bir çocukluk var.Bugün o çocukluğun da karne günü.Şimdi bir kez daha bakalım karnelere çocukluk doyasıya yaşanmış mı, yaşanmamış mı? İyi tatiller” dedi.