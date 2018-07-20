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Erzurumspor'da Mert Nobre depremi

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan B.B. Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:22
Erzurumspor'da Mert Nobre depremi

Süper Lig'in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan Mert Nobre ve Burhan Eşer'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Yeni sezon hazırlıkları için dün Erzurum'da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı.

Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan Mert Nobre ve Burhan Eşer'in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre'ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer'e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:22
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