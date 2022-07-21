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Aktüel Erzurum'da kamyon ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
Aktüel

Erzurum'da kamyon ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 18:34:00 -
Erzurum'da kamyon ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 CTM 150 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada minibüs içinde bulunan tarım işçilerinden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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