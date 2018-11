Erdoğan-Bahçeli zirvesi bugün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16.00’da bir araya gelecek. Görüşmede yerel seçimler için ittifakın ele alınacağı öğrenildi. Erdoğan görüşme için “Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını masaya yatıracağız” dedi.

"Masaya yatırma fırsatı bulacağız"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında MHP ile ittifak konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan: “Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.