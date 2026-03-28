Erdemli Hal Kompleksi’nde Esnaf İsyanı: “Sözleşmedeki Klimalar Nerede, Kira ve Harçlar Niçin Bu Kadar Yüksek?”

Mahmut Dölek Özel Haber

Erdemli Yaş Sebze, Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı İsmet Topçu, yeni Erdemli Hal Kompleksi’nde kiracı olan esnafın yaşadığı sorunları dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan dükkanlarda sözleşmede belirtilen her dükkan için iki klima hala takılmamış durumda. Esnaf, yüksek kira bedelleri, asma kat uygulaması ve “harç” adı altında alınan ücretler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

Erdemli Yaş Sebze,Meyve ve Komisyoncular derneği başkanı İsmet Topçu, eski hal kompleksinde yıllık 27 bin 500 TL + KDV kira ödediklerini hatırlattı. Yeni kompleks için ise metre kareye göre belirlenen kira 123 bin 825 TL + KDV seviyesine çıkıyor; bazı dükkanlar yıllık 250 bin TL, depolar ise 400-500 bin TL civarında kira ödüyor. Esnaf, “Bir dükkan kiralanırken veya satılırken sadece taban metre kare hesaba katılır, asma tavan veya kat kiraya dahil edilmez” diyerek, asma kata ayrı kira ödenmesinin haksızlık olduğunu vurguluyor.

Başkan Topçu, konuyu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ilettiğini ve “Seneye düşüş yaparız veya uygunluk sağlarız” yanıtını aldığını aktardı. Ancak Topçu, halin üretici kompleksi olduğunu, yılın sadece 5-6 ayı aktif çalıştığını, yazın kapalı kaldıklarını belirterek “Bu rakamlar bize çok fazla geliyor” dedi.

Klima Sorunu ve Sözleşme İhlali İddiası

En büyük şikayet konusu ise klimalar. Topçu, “Bize burayı kiralarken sözleşmenin demirbaş kısmında her dükkan için iki klima olduğu söylendi. Geldik, gördük ki klimalar yok. Başkan Seçer’e bilgi verdiğimizde ‘Takılı olması lazım’ dedi, sonra ‘Araştıralım’ dedi ama cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

Esnaf şimdi endişeli: Dükkanları devrederken veya iade ederken, sözleşmeye göre cebimizden klima taktırmak zorunda mı kalacağız? Bu belirsizlik, esnaf arasında büyük rahatsızlığa neden oluyor.

22 Bin Liralık “Harç” mı, “Haraç” mı?

Yeni hale geçtikten sonra esnaftan 22 bin TL adres değişikliği parası talep edildi. Normal adres değişikliği ücretinin çok altında olmayan bu tutarın “geri kalanı harç parası” denilerek alındığını belirten Topçu, makbuzu incelediğinde “Sıhhi ve umuma açık eğlence merkezleri” için düzenlendiğini fark ettiklerini söyledi. “Bu makbuz sahildeki kafeler için mi? Kafeye neden harç ödeyelim. Bizden harç mı aldılar, yoksa haraç mı?” sorusunu yönelten Topçu, bu uygulamanın da esnafı rahatsız ettiğini dile getirdi.

Erdemli Hal Kompleksi, yıllarca tamamlanamayan bir proje olarak biliniyordu. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bitirilen tesis, üretici ve komisyoncular için önemli bir altyapı yatırımıydı. Ancak esnaf, yatırımın getirdiği maliyetlerin kendilerine yansıtılma biçiminden memnun değil. Dernek Başkanı İsmet Topçu, konunun takipçisi olacaklarını ve gerekli görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.