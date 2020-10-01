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Ekonomi Enerjisa Enerji CFO’su Küresel Fikir Lideri seçildi
Ekonomi

Enerjisa Enerji CFO’su Küresel Fikir Lideri seçildi

Enerjisa Enerji’nin kredi yapısını çeşitlendirmek, etkin nakit yönetimi başlatmak, kur risklerini azaltmak ve yeni bir Risk Yönetimi Sistemi kurarak şirketin risk azaltımına yardımcı olan Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Michael Moser, aynı zamanda şirketin yeni enerji dünyası etrafında şekillenen iş modelinde stratejinin temeli olarak sürdürülebilirliği destekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:59:00 - 2020-10-01 10:01:08
Enerjisa Enerji CFO’su Küresel Fikir Lideri seçildi

Bu vizyonu ile CBS News tarafından Küresel Fikir Öncüsü ödülüne layık görülen Dr. Moser, “Bu ödülü Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına destek olacak bir fırsat olarak görüyor ve uluslararası ölçekte Türkiye’nin yatırım yapmak için ne kadar iyi bir ülke olduğunu, sürdürülebilirlik konusunun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

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