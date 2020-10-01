Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 34,5 azaldı
Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta 12 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustosta Türkiye’nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artarak 18 milyar 741 milyon 663 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 140 milyon 493 bin dolarlık kısmını, mineral yakıtlar, yağlar oluşturdu. Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 3 milyar 268 milyon 70 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 34,5 azaldı.