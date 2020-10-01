Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 34,5 azaldı

Ağustosta Türkiye’nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artarak 18 milyar 741 milyon 663 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 140 milyon 493 bin dolarlık kısmını, mineral yakıtlar, yağlar oluşturdu. Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 3 milyar 268 milyon 70 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 34,5 azaldı.