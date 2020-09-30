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Ekonomi Endonezya ve Çin, ticarette yerel para birimlerini kullanacak
Ekonomi

Endonezya ve Çin, ticarette yerel para birimlerini kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:52:59 -
Endonezya ve Çin, ticarette yerel para birimlerini kullanacak

CAKARTA (AA) - Endonezya ve Çin, ulusal para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla iş birliğine gitti.

Endonezya Merkez Bankası'ndan (BI) yapılan açıklamada, Endonezya ve Çin arasında yerel para birimi kullanımını teşvik etmek için Çin Merkez Bankası (PBOC) ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, ticaret ve doğrudan yatırıma ilişkin iş birliklerinde yerel para birimlerinin kullanılmasına yönelik karşılıklı anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Yetkililer, iki ülke arasında bilgi paylaşımı ve periyodik görüşmelerle ortaklıkların geliştirileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın karşılıklı finansal iş birliklerinin artmasına olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

Bu arada, Endonezya Merkez Bankası, Taylan, Malezya ve Japonya ile daha önce imzalanan yerel birimi kullanımının kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

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