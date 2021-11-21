Endişeliyiz! Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa'da Sarı Yelekler, gösterilerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkarken, başkent Paris'teki eylemde şiddet olayları çıktı.

Başkent Paris'te Ekonomi Bakanlığının yanındaki meydanda toplanan binlerce sarı yelekli eylemci, Victor et Helene Basch Meydanı'na yürüdü.

Polis yürüyüş sırasında birçok kez kordon oluşturarak eylemcilerin yürümesini engelledi. Eylem sırasında polis ile protestocular arasında çatışmalar çıktı. Polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Polisin, bazı eylemcileri copla darbettiği de görüldü. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ve çeşitli maddeleri ateşe verdi.

Eylemde bulunan gönüllü sağlık çalışanları, polisin kullandığı biber gazı nedeniyle yaralanan birçok kişiye tıbbi müdahalede bulundu.

Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan eylemciler, "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." gibi sloganları attı.

Gösteride, kamyonun üzerine Macron, Paris Emniyet Müdürü Dider Lallement ve ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili karikatürler asıldı. Karikatürler hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Paris'teki eylemde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentin yanı sıra ülkenin çok sayıdaki kentinde gösteriler düzenlendi.