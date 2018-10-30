En ucuz, en sağlıklı ve en güçlüsü bu..

Yanmamış (çiğ) yağla üretilen arap sabunu halâ bulunabiliyor.. Gelgelelim kadrini kıymetini bilen pek az. Hanımlar reklamların aldatmasına kapılıp, bir sürü zehirli kimyasal içeren temizlik maddelerine para boca ediyor.

Oysa arap sabunu hep ucuzdur hem de sağlık ve doğa dostudur. Eğer arap sabununun hoş kokulu olmasını istiyorsanız dilediğiniz bir aromatik yağdan birkaç damla damlatarak kullanın. Salon, oturma odası ve yatak odası için lavanta yağı; çocuk odası, mutfak ve banyo için portakal yağı kullanabilirsiniz mesela..

Nerelerde Kullanılır?

Nerelerde kullanılmaz ki, çamaşır yıkarken bile kullanırsınız.



Çamaşır haznesine çamaşırlarla birlikte 1 avuç arap sabunu koyun. Deterjan gözüne 1 çay bardağı çamaşır sodası-boraks karışımı veya 1 su bardağı çamaşır sodası-karbonat karışımı ekleyin.

Beyazları yıkarken çamaşır sodası veya boraks miktarını yarım çay bardağı arttırabilirsiniz. Çamaşır sodası ve boraks suyu yumuşatır sabunun daha iyi köpürmesini ve çamaşırların yumuşak olmasını sağlar.

Yaka ve kol kirlerini çıkarmak için kirli bölgelere arap sabununu sürün ve makineye öyle atın.

Doğal yağlar ve mineraller yüksek sıcaklıklarda daha etkili olurlar, makinenizi minimum 40 derecede çalıştırmanızda fayda var. Beyazları 60 derecede yıkamanız daha etkili olacaktır. Daha yumuşak çamaşırlar için yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı doğal elma sirkesi ekleyin.

Bulaşık Temizliği:

Elde yıkarken süngere istediğiniz miktarda arap sabununu alın ve bulaşıklarınızı yıkayın. Arap sabunu hem iyi köpürür hem de parlatarak temizler. Oldukça sıcak suyla durulayın aksi taktirde bulaşıklar yağlı kalabilir.

Sıvı bulaşık karışımı isterseniz yarım su bardağı arap sabunu ile üzerine 10 damla limon yağı, 6 damla biberiye yağı, 4 damla lavanta yağı, 2 damla portakal yağı damlatılmış 1 çay bardağı boraksı karıştırın ve yarım litre kaynamış su ekleyin. Bu karışımı iyice karıştırıp çalkalayın ve bulaşık suyuna yarım çay bardağı katarak kullanın.

Ocak ve Fırın Temizliği:

Ocağın üzerindeki lekeleri önce ılık suyla ıslatarak bir süre bekleyin. Ardından arap sabunu ile ovun lekeler kolaylıkla çıkacaktır. Fırının iç yüzeylerine 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 yemek kaşığı doğal sirke karışımını püskürtün ve bir gece bekletin. Ertesi gün arap sabunu ile ovarak temizleyin. Ilık suyla durulayın.

Yer Temizliği:

Özellikle yağlı yüzeylerde 2 litre sıcak su, 1 yemek kaşığı arap sabunu, 1 yemek kaşığı çamaşır sodası, 1 yemek kaşığı boraks, ½ fincan doğal elma sirkesi, 10 damla palmarosa yağı, bergamot yağı, limon yağı veya portakal yağı karışımını kullanın, oldukça etkili bir dezenfekte edici elde edersiniz ve durulamanız gerekmez. Üstelik tertemiz ve mis kokulu yüzeyler elde edersiniz.

Ahşap yüzeylerde

1 yemek kaşığı arap sabununu 1.5 litre sıcak suda iyice eritip 1 yemek kaşığı doğal temizlik sirkesi veya elma sirkesi ekleyerek silin. Arap sabunu ahşap yüzeyleri temizlemenin yanı sıra bakımını da yapar, parlatır. Kapıları silerken kullanmayı ihmal etmeyin.

Banyo Temizliği:

1 yemek kaşığı arap sabunu, 1 tatlı kaşığı çamaşır sodası, 1 tatlı kaşığı boraks,1 çay bardağı doğal sirke ve yarım litre kaynamış suyu karıştırın. Püskürtme şişesinde çalkalayıp duş çevresindeki duvarlar ve duşakabinlere sıkın. Sirkeli su ile durulayıp temiz bezle silin.

Süngerin üzerine bir miktar alarak lavabo veya küveti ovun. Küvet veya lavabonuzun ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Doğal maddeler yüzeyleri aşındırmadığı için daha kolay ve tam temizlik elde edersiniz.

Üstelik zehirli gazlara maruz kalmayarak fazla yorulmadan temizliğinizi tamamlarsınız. Yeter ki alırken gerçek bir arap sabunu alın. Çünki atık yağlarla merdivenaltı üretimleri hiç işe yaramaz..