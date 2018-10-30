En tatlı zehir; şeker



Misafirlere genellikle şeker, çikolata, lokum, baklava veya diğer tatlı çeşitleri ile asitli içecekler ikramı kadar, çocuklara şekerli şeyleri sık sık alıp yedirmenin de zararı var.

KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR

Kalp ve şeker hastalarının fazla miktarda şekerli gıda tüketmesi, kan basıncının artmasına bağlı olarak ciddi sorunlara yol açabilir.

Kan basıncının artması ve yüksek tansiyon sebebiyle kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Hatta aşırıya kaçılması durumunda kalp krizini tetikleyebilir.

Öte yandan şeker tüketimine bağlı hastalıkların arttığını belirten Prof. Canan Karatay, şekerin, kendisine ve bilimsel araştırmalara göre en tatlı "zehir" olduğunu belirtiyor.



Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Yediğimiz her türlü şeker ve karbonhidratlar vücuda direkt girdiği zaman vücudumuz onu şeker olarak görüyor.

Şeker, her dokuyu harap ediyor. Bedenimizin en sağlam yeri olan dişi çürüten bir maddedir şeker.

OBEZİTE MANTAR GİBİ ARTTI

Kanser dahil bu tür hastalıkların mantar gibi arttığını belirten Karatay, "Bu hastalıklar genetik değildir. Şeker tüketimi çok artmıştır ve azaltılmalıdır. Mantar gibi obezite arttı. Buna bağlı kalp, şeker, felç, kanser ve Alzheimer gibi hastalıklar arttı" diye uyarıda bulunmakta.

Karatay "Şekere dönüşen şeyler tüketilmediği sürece yağlanma, obezite ve diyabet olmaz. İnsan vücudu yürümek için yapılmıştır. Doğal tereyağı ve zeytinyağının cenneti bizim ülkemiz. Bunları tüketmeliyiz. Doğal balık yağı tüketmeliyiz. Protein olarak yağlı kuzu eti, balık, köy yumurtası, tavuğu, peynir ve yoğurt tüketmeliyiz. Bol su içmeliyiz. Günlük şeker ihtiyacımız bir çay kaşığı kadardır. Her türlü baklagil en sağlıklıdır. Kuru baklagiller tahıl grubunda değildir. Buğday, kan şekerini aniden yükseltir. Beyaz şekerden daha etkilidir. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu zeytin suyudur. Zeytin yağı, ana sütünün aynısıdır." diyor.

Şekeri azaltan çocuk çabuk iyileşiyor

Obesity dergisine göre, kronik metabolik hastalıkları olan çocuklarda, şeker tüketiminin azaltılması iyileşme süresini 10 gün öne çekiyor.

Araştırmayı yapanlardan pediatrik endokrinoloji uzmanı Doktor Robert Lustig, bu araştırmanın, şekerin metabolik olarak zararlı olduğunun ispatlandığını söyledi.

Şeker, sadece yüksek kalorili olduğu ya da kilo almaya yol açtığı için değil, yapısı itibarıyla zararlı...

Alınan kalori miktarında değişiklik olmasa bile metabolik sağlığın tüm göstergelerinde iyileşme görüldü.

Şeker oranı düşük gıdalar yiyen çocukların tansiyon, trigliserit ve LDL kolesterol oranlarında ciddi boyutta düşüş kadar karaciğer fonksiyonlarında da iyileşme gözlendi.

Şekerden alınan kalorinin en kötü kalori olduğu asla unutulmamalı..

Şeker, insülin direncine yol açarak karaciğer tarafından yağa dönüştürülüyor. Araştırmanın gıda ve sağlık sektörleri üzerinde büyük etkisi olması bekleniyor.

Anne babaların çocuklarının tükettiği şeker miktarını mutlaka çok yakından takip etmeli.

Kendileri de örnek olup şekerden uzak durmalı. Özellikle kesme şeker en zararlısı. Hele şeker şurubu ile yapılmış tatlılar tam bir cinayet aracı!