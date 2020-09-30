En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,64 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,72 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,266458
|3,64
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,111734
|1,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,832769
|1,72
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,041896
|1,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,476735
|1,65
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,950046
|1,56
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062079
|1,41
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,010760
|1,39
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,090461
|1,38
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043649
|1,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)