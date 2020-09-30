En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,40 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047888 1,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033632 1,40 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050278 1,38 HEM Altın Katılım EYF 0,030728 1,32 VEM Altın Katılım EYF 0,052129 1,30 ZEM Altın Katılım EYF 0,050006 1,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016291 1,28 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030474 1,27 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048001 1,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048968 1,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

