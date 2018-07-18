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Emre Belözoğlu duyurdu! "Futbolu bırakıyorum"

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Belözoğlu, yeni sezon öncesinde TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
Emre Belözoğlu duyurdu! "Futbolu bırakıyorum"

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. 

37 yaşındaki isim, "Bu sezon da oynarım ama sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakacağım. Bu sene bile bırakma söz konusu oldu ama Abdullah Avcı olmasa bırakırdım" açıklamasında bulundu

ŞAMPİYON OLABİLİRDİK

Şampiyonluk konusuna değinen Emre, "Galatasaray kendi sahasında hiç puan kaybetmedi. Bunun nedeni taraftarıydı. Bizim de taraftar sayımız fazla olsaydı, 80'li puanların altında kalmaz ve şampiyon olabilirdik." dedi.

TRABZONSPOR ALTYAPIYA BAKMALI

Trabzonspor için konuşan Emre, "Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum." sözlerini kullandı

ABDULLAH AVCI 1 NUMARA

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Teknik direktörümüz Avcı, gelişmeye açık, her gün kendini yeniliyor, hiçbir zaman kendini yeterli görmüyor. Abdullah hocayı ne Ferguson'la ne Wenger'le kıyaslayamam. Hem kendisini hem oyuncusunu geliştiriyor. Abdullah Avcı, Türkiye'de maça hazırlama konusunda benim çalıştığım hocalar arasında 1 numara. Genç futbolculara tavsiyem bu mesleği hayatlarının merkezine koymaları. Cumhurbaşkanımız futbol için büyük şans. Kendi öz değerlerimizi yetiştirip Avrupa'ya satmalıyız. Uzun periyotta bu ülkemize büyük katkı sağlar." açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:31
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