2005 yılında kurulan Eleman.net sitesi iş ilanlarının yayınlandığı iş arayan ve işverenlerin buluştuğu bir platformdur. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan eleman.net sitesinde kişiler kendilerine uygun birçok iş ilanı bularak başvuru yapabilir. Eleman.net bünyesinde 15 yılda 2,1 milyon iş ilanı ve 70 milyon başvuru ile 620 bin kişiye istihdam olanağı bulmuştur.

Eleman.net ile iş arayanlar kariyer hedefine, eleman arayanlar ise aradığı elemana ulaşmak için yakınımdaki işler ve adaylar, video özgeçmiş, akıllı sıralama gibi birçok özelliği kullanma imkanı buluyorlar.

Eleman.net güncel iş ilanları

Eleman.net sitesindeki güncel iş ilanlarına göz atmak için öncelikle eleman.net adresine giriş yapın. Açılan sayfanın üst kısmında yer alan “İş ilanları” kısmına tıklayın. Karşınıza aradığınız iş veya firma, şehir, pozisyon. Bölüm, sektör, gibi bilgileri gireceğiniz bir alan çıkacaktır. Bu bilgileri doldurduktan sonra “Ara” seçeneğine tıklayın. Aradığınız ilana yakın olan ilanlar listelenecektir.

Eleman.net iş ilanına nasıl başvurulur?

Eleman.net sitesindeki iş ilanlarına başvuru yapmak için öncelikle Eleman.net sitesine üye olmanız ve özgeçmiş bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Eleman.net sitesinin ana sayfasında üst kısımda yer alan “İş arayan girişi”ne tıklayın. Açılan sayfada üye olmanız için bir ekran gelecektir. Bu ekranda üye olarak eleman.net sistemine giriş yapabilirsiniz. Ardından arama butonuna hangi sektörde iş aradığınızı yazarak iş ilanlarını listelemeniz mümkündür.

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Eleman.net uygulaması

Eleman.net play store uygulaması ile aradığınız iş ilanlarını daha kolay pratik şekilde cep telefonunuzdan aratabilir, güncel iş ilanlarını takip edebilirsiniz.

ELEMAN.NET MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Eleman.net iletişim numarası

Eleman.net 0216 606 14 12 numaralı yardım destek numarası ile site ile alakalı konularda hizmet sağlıyor.