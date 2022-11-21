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Otomotiv Elektrikli Peugeot e-308 yeni yılda ülkemizde
Otomotiv

Elektrikli Peugeot e-308 yeni yılda ülkemizde

Ekim 2022’de Türkiye’de satışa sunulduğu gibi çok sayıda sipariş alarak hatchback segmentine hızlı bir başlangıç yapan yeni Peugeot 308, 2023 yılından itibaren e-308 adındaki tamamen elektrikli versiyonuyla da ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 15:16:00 -
Elektrikli Peugeot e-308 yeni yılda ülkemizde

Elektrikli 308 (Peugeote-308), donanım seviyesine bağlı olarak 115 kW (156 HP) güç üreten ve 400 km’nin üzerinde (WLTP standardı) menzile sahip yeni bir elektromotorla satışa sunulacak. Yeni 308’in benzersiz tasarımı, Peugeot modellerinin karakteristik sürüş keyfi, ortalama 12.7 kWsa yakıt tüketimi ve segment lideri verimlilikle harmanlanıyor.

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