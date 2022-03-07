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Otomotiv Elektrikli Megane Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı
Otomotiv

Elektrikli Megane Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile EuroNCAP’ten 5 yıldız aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:47:00 -
Elektrikli Megane Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, toplam 7 hava yastığı ile donatılan son derece güvenli gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında yüzde 85, çocuk yolcu korumasında yüzde 88 ve korunmasız yol kullanıcıları için yüzde 65 puan elde ederken, güvenlik yardımcıları için yüzde 79 puan aldı. Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli aynı zamanda Renault Grubu ile Fransız itfaiyeciler arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden bir ortaklıktan doğan İtfaiyeci Erişimi yeniliğini de içeriyor. Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli’nin ön camında da bir QR kodu bulunuyor. Söz konusu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı.

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