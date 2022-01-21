EKPSS sınav başvuru tarihleri belli oldu! EKPSS 2022 sınav başvuru tarihi ne zaman? 2022 EKPSS başvuru işlemleri…

EKPSs 2022 ne zaman yapılacak, EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 EKPSS sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engelli vatandaşların kamuda personel olabilmeleri için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Başvuruda bulunarak sınava katılmak isteyen adaylar, 2022 EKPSS detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Engelli KPSS 2022 ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 EKPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte 2022 EKPSS takvimine ilişkin detaylar.

EKPSS 2022 sınav başvuru tarihi ne zaman?

E KPSS başvuru ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24 Nisan 2022 tarihinde organize edilecek. EKPSS sınavı geç başvuru günü de 9 Mart 2022 olarak belirlendi.

EKPSS 2022 başvuru nasıl yapılır?

2022 EKPSS başvurusu nasıl yapılır? Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Engelli kura başvuru ne zaman 2022?

2022 engelli kura başvuru ne zaman? Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Nisan 2022 tarihinde yapılaşacak olan 2022 EKPSS oturumunun sonuçları 20 Mayıs 2022'de adayların erişimine açılacak.

Ekpss kaç yılda bir yapılır?

Ekpss kaç yılda bir yapılır? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), iki yılda bir yapılmakta olup, EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerli olmaktadır.

EKPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)