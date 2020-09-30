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Ekonomi Ekonomiye ‘güven’ artıyor
Ekonomi

Ekonomiye ‘güven’ artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:48:00 -
Ekonomiye ‘güven’ artıyor

Endeks bu ay, ağustosa göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 82, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 yükselerek 105,7, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 6,4 artarak 74,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,5 azalarak 93,5’e ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 83,3’e düştü.

“Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu. Twitter’dan yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendiren Albayrak, “Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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