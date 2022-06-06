Efendi Hazretlerinin (Mahmud Ustaosmanoğlu) sağlık durumu nasıl? İsmailağa Mahmud Ustaosmanoğlu durumu:

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa cemaatinin şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı. İsmailğa'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denildi. Efendi Hazretlerinin Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu da dedesinin yoğun bakımda ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Mahmud Ustaosmanoğlu sağlık durumu nasıl İsmailağa?

İsmailağa’dan Mahmud Ustaosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna ilişkin büyük merak içinde olan milyonlarca ihvan, İsmailağa’dan gelen açıklama ile yüreklerine su serpilmiş oldu. İsmailağa'dan Mahmud Efendi'nin sağlık durumuna ilişkin son gelen açıklama şu şekilde: