Edremit’te ’Doğu Türkistan’ unutulmadı

Ensar Vakfı Edremit Şubesi tarafından, Doğu Türkistan’daki Çin’in zulmüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer büyük ilgi gördü.

15 Temmuz İlköğretim Okulu toplantı salonunda Körfez bölgesi sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği programa, Çanakkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban konuşmacı olarak katıldı.

Ensar Vakfı Edremit Şube Başkanı Mustafa Süs’ün açılış konuşması yaptığı program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Eğitim Bir-Sen Havran İlçe Temsilcisi Atanur Kayhan ve Anadolu Gençlik Derneği Edremit Şube Başkanı Ramazan Yıldırım da birer konuşma yaptılar.

Edremit Ensar Vakfı Şubesi, Eğitim Bir Sen Edremit, Havran ve Burhaniye temsilcilikleri, İlim Yayma Cemiyeti Havran ve Burhaniye başkanlıkları, Anadolu Gençlik Derneği Edremit Şubesinin ortaklaşa düzenlemesinin anlamına dikkat çeken Ensar Vakfı Şube Başkanı Mustafa Süs, “Dünya ve Türkiye gündemine ilişkin önemli konularda sivil toplum kuruluşlarının bundan sonra birlikte hareket etmesinin önemini anlatırken, diri olabilmek için birlik olmalıyız, birlik olursak sesimiz daha gür çıkar” dedi.

"Doğu Türkistan’daki Çin zulmüne dikkat çekmenin Doğu Türkistan’da doğup büyüyen bir akademisyen ağzından dinlenilirse daha etkili olacağını düşündük, katılımcılar da gerçekten memnun olduklarını ifade ettiler" diyen Başkan Süs, "Salonu tıklım tıklım dolduran ve programı pür dikkat dinleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa İlçe Müftüsü Seyit Emin Arvas, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da katıldı.

Konuşmacı Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Doğu Türkistan gerçeğini, resimlerle, verilerle anlatırken insanların gözlerinin dolması dikkat çekti. Doğu Türkistan tarihi, coğrafyası, Müslümanlara reva görülen hayat ve zulüm tüm çıplaklığıyla anlatıldı. Soru cevap ile program sona erdi.