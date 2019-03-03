0553 313 94 23

Edremit’te ’Doğu Türkistan’ unutulmadı

Ensar Vakfı Edremit Şubesi tarafından, Doğu Türkistan’daki Çin’in zulmüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer büyük ilgi gördü.

03 Mart 2019 Pazar 14:44
Edremit’te ’Doğu Türkistan’ unutulmadı

Ensar Vakfı Edremit Şubesi tarafından, Doğu Türkistan’daki Çin’in zulmüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer büyük ilgi gördü.


15 Temmuz İlköğretim Okulu toplantı salonunda Körfez bölgesi sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği programa, Çanakkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban konuşmacı olarak katıldı.


Ensar Vakfı Edremit Şube Başkanı Mustafa Süs’ün açılış konuşması yaptığı program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Eğitim Bir-Sen Havran İlçe Temsilcisi Atanur Kayhan ve Anadolu Gençlik Derneği Edremit Şube Başkanı Ramazan Yıldırım da birer konuşma yaptılar.


Edremit Ensar Vakfı Şubesi, Eğitim Bir Sen Edremit, Havran ve Burhaniye temsilcilikleri, İlim Yayma Cemiyeti Havran ve Burhaniye başkanlıkları, Anadolu Gençlik Derneği Edremit Şubesinin ortaklaşa düzenlemesinin anlamına dikkat çeken Ensar Vakfı Şube Başkanı Mustafa Süs, “Dünya ve Türkiye gündemine ilişkin önemli konularda sivil toplum kuruluşlarının bundan sonra birlikte hareket etmesinin önemini anlatırken, diri olabilmek için birlik olmalıyız, birlik olursak sesimiz daha gür çıkar” dedi.


"Doğu Türkistan’daki Çin zulmüne dikkat çekmenin Doğu Türkistan’da doğup büyüyen bir akademisyen ağzından dinlenilirse daha etkili olacağını düşündük, katılımcılar da gerçekten memnun olduklarını ifade ettiler" diyen Başkan Süs, "Salonu tıklım tıklım dolduran ve programı pür dikkat dinleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Programa İlçe Müftüsü Seyit Emin Arvas, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da katıldı.


Konuşmacı Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban Doğu Türkistan gerçeğini, resimlerle, verilerle anlatırken insanların gözlerinin dolması dikkat çekti. Doğu Türkistan tarihi, coğrafyası, Müslümanlara reva görülen hayat ve zulüm tüm çıplaklığıyla anlatıldı. Soru cevap ile program sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filede derbinin galibi Eczacıbaşı VitrA
    1. Filede derbinin galibi Eczacıbaşı VitrA
    2. Futbol: TFF 3. Lig
    3. 6 ton ekmek arası kefal dağıtıldı
    4. Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi..
    5. Maçın ardından
    6. Başkan Öz: “Erzurum ses verdi”
    7. İran'daki Tuz Gölü'nün kurumasından..
    8. Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya..
    9. Aşık Seyrani Mahallesinden Başkan..
    10. 6. Uluslararası Yoga Koreografi..
    11. Vali Deniz ve eşinden şehit annesine..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    13. Balkan Masterler Salon Şampiyonası..
    14. Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan..
    15. Hakkari’de 3. Kar Festivali
    16. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    17. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    18. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    21. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    22. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    23. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    24. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    25. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    26. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    27. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    28. Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 -..
    29. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    30. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var