Ebucehil karpuzu da öldürür

Bunlar: Acıhıyar, Acıdüvelek, Yabanhıyarı, Eşekhıyarı ve Acı Kavundur. Kabakgillerin familyasındandır.

Genellikle çöplüklerde ve yol kenarlarında yetişir. Yeşil renkte, sert, tüylü otsu bir bitkidir. Akdeniz bölgemizde Ebucehil Karpuzu çok yaygındır. Ebucehil adının gelme sebebi ise tadının çok kötü olduğundan İslam tarihinde en çok beddua yemiş müşriklerden olan Ebu Cehil'in adını almıştır.

Olgunlaşan meyvesi hızlı bir şekilde koparak ayrılır gövdeden ve içindeki tohumu ve sıvısını metrelerce uzağa sıçratır.

Çocukken bunlarla hepimiz oynamışızdır.

Faydaları:

Öncelikle sinüzite karşı oldukça etkilidir. Basura karşı mükemmel bir ilaçtır. İçindeki elateryum adı verilen içeriği idrar artırıcı ve ishal yapıcı özelliğe sahiptir. Uyuz ve kaşıntıyı geçirir.

Dikkat bu da öldürür!

Ebücehil karpuzu ölümcül sonuçlar açabilecek bir bitkidir. Dikkatli ve doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

Sinüzlü kişi sırt üstü yatırılır. Yarı yarıya ya da fazlaca kaynatılan soğumus su ile karıştırılıp karışım elde edilir. Suyundan her burun deliğine en fazla 1-2 damla damlatılır. Ardından derhal yüzü koyun pozisyonuna geçilir. Daha fazlası zehirleyici ve tahriş edici olabilir. Kaldı ki bu kadarı bile uzun süren ağrılara sebep olmaktadır. Çocuklarda kullanılması uygun değildir.

Kaynatılıp basura pansuman yapıldığında basura karşı etkili bir ilaçtır.

Eğer uyuz ve kaşıntılı yerler için kullanmak istiyorsanız zeytinyağıyla karıştırılıp kullanılması gerekir.