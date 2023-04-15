Dünyanın en iyileri bakın hangi ülke seçildi: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti! İşte tarihi araştırma haberi

Yemek incelemeleri ve geleneksel tarifleri ön plana çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas adlı web sitesi, “Dünya Mutfakları” listesini güncelledi. Dünyanın en iyi 50 mutfağı listesi, kullanıcıların o ülkedeki en iyi 30 yemek, içecek ve gıda ürününü oylaması sonucu elde edilen verilerle belirlendi. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte sıralama...

Dünya üzeirindeki bütün ülkelerin kendisine has bir yemek yeme kültürü var. Her ülkenin mutfağı farklı kesimin damak tadına hitap ediyor.

Yemek eleştirmenlerinin incelemeleri, yemekler hakkındaki araştırma makaleleri ve dünyanın yemek rotasını belirleyen Taste Atlas, dünyanın en iyi mutfakları listesini güncelledi.

Taste Atlas kullanıcılarının bir ülke için 30 yemek, içecek ve gıda ürününü oyladığı sonuçlar arasında Türkiye de var.

İşte dünyanın en iyi 50 mutfağı:

50. Slovenya 49. Uruguay 48. Bolivya 47. Mısır 46. Malezya 45. Pakistan 44. Tunus 43. Litvanya 42. Slovakya 41. Lübnan40. Arnavutluk 39. Venezuela 38. Ukrayna 37. Azerbaycan

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36. Kuzey Makedonya 35. Suriye 34. Jamaika 33. Arjantin 32. Peru 31. Fas

30. Şili 29. Sırbistan 28. Gürcistan 27. El Salvador 26. Cezayir 25. İran 24. Güney Afrika 23. Güney Kore 22. Çekya 21. Tayland

20. Macaristan 19. Filipinler 18. Almanya 17. Türkiye 16. Bulgaristan 15. Polonya 14. Endonezya 13. ABD 12. Brezilya 11. Çin

10. Hindistan 9. Portekiz 8. Hırvatistan 7. Meksika 6. Japonya

5. Fransa 4. Romanya 3. İspanya 2. Yunanistan 1. İtalya

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