Dünyaca ünlü isimler onun peşinde! Diaspor taşı Muğla'da bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, Hollywood ünlülerinin de kullandığı elmastan daha değerli olduğu bilinen 835 gram ağırlığında diaspor taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Milas'a seyir halindeki otomobilde, diaspor taşı bulunduğu bilgisini aldı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Selimiye Mahallesi mevkisinde, yol kontrolünde durdurulan araçtaki aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Diaspor taşı

Hollywood ünlülerinin de kullandığı, renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan boksit (alüminyum) madeninden çıkarılıyor. Boksit; kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken, diaspor ise takı ve mücevher sektöründe alıcı buluyor.